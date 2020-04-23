المفتي للمواطنين: لا تتنمروا بمرضى الوبائيات.. ولا تكونوا "إمعة"

استنكر الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، من تنمر البعض من مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وكذلك الانسياق وراء الشائعات، مؤكدًا أن التنمر من مصابي كورونا ليس من أخلاقيات الإسلام، فضلًا عن ضرورة الوقوف طويلا أمام كل المعلومات وتحليلها وتفنيدها تجنبًا للشائعات.

وأضاف "علام"، خلال حواره في برنامج "على مسؤوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أنه لا يجب أن يكون الشخص "إمعة"، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، مشيدًا على جهود مجلس الوزراء المستمرة في تكذيب وتفنيد كافة الشائعات التي تصدر بين الحين والآخر، مؤكدًا أن القرآن الكريم حسم أمر الشائعات وطالبنا بالتثبت والتأكد من الذي يبثها.

وأشاد مفتي الجمهورية، بكتاب الدكتور عبدالفتاح الصيفي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة الإسكندرية، والذي جاء بعنوان "حق الدولة في العقاب"، مؤكدًا أن هذا هو ما أقره الإسلام لولي الأمر، وولي الأمر هنا هي الدولة، حيث إن الدولة محتكرة لحقها في العقاب ولا يجوز لأي جهة مهما كانت أن تخرج على القانون.