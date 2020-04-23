بالتبرع بـ50% من الراتب.. سعدة يناشد الإعلاميين دعم العمالة غير المنتظمة

أعلن الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إطلاق مبادرة "إيد بإيد" وتهدف للتبرع من أجل مساعدة العمالة غير المنتظمة والمتضررين من تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مؤكدًا أن هذه المبادرة بدأت من مجلس الإدارة من خلال التبرع بمبلغ 50% من الرواتب، سواء مذيعين ومخرجين ومقدمي برامج، لدعم العمالة غير المنتظمة.

وأضاف "سعدة"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "الحدث اليوم"، أنه أعلن عن إطلاق هذه المبادرة إيمانًا منه بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع بمواطنيه، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها دول العالم بسبب انتشار كورونا، فالوقت الحالي يتطلب تكاتف جميع أبناء مصر، لذا قرر أعضاء مجلس ادارة نقابة الإعلاميين التبرع بـ 50% من رواتبهم لدعم العمالة غير المنتظمة.

وأكد نقيب الإعلاميين، أن العمالة غير المنتظمة تأتي على رأس الفئات الاولى بالرعاية حاليا لأنها الفئة الأكثر تضررًا من أزمة فيروس كورونا المستجد ، مناشدًا الإعلاميين القادرين وجميع التابعين للنقابة وايضا جميع أبناء الوطن للتبرع لصالح صندوق تحيا مصر لدعم العمالة غير المنتظمة، مؤكدًا أنه يمكن التبرع للمبادرة من خلال التوجه إلى النقابة من السبت إلى الخميس، من الساعة 12 ظهرًا إلى الخامسة مساءً، ومن الممكن ذهاب المتبرع نفسه أو من خلال إرسال من ينوب عنه.