الحكومة تعلن موعد صرف المرحلة الثانية لمنحة الـ500 جنيه: تبدأ 26 أبريل

أعلن مجلس الوزراء، أنَّ اللجنة المشكلة لتنظيم صرف المنحة الرئاسية المخصصة للعمالة غير المنتظمة المُتضررة من تداعيات فيروس كورونا، اتفقت على إجراءات صرف المرحلة الثانية من المنحة التي تبلغ 500 جنيه شهرياً لمدة 3 أشهر.

ضم كل من تخلفوا عن الصرف خلال المرحلة الأولى

وقررت اللجنة المشكلة لتنظيم صرف المنحة الرئاسية المخصصة للعمالة غير المنتظمة، أنَّ تكون بداية الصرف للمرحلة الثانية اعتباراً من 26 أبريل 2020 وحتى 10 مايو 2020، بكل مكاتب البريد المصري وفروع البنك الزراعي المصري، إضافة إلى ضم كل من تخلفوا عن الصرف خلال المرحلة الأولى.

وجرى تأكيد أهمية اتباع الإجراءات نفسها التي تمّ تطبيقها في المرحلة الأولى، بحيث يتوجه المواطن المستحق لمنافذ صرف المنحة بعد إفادته برسالة نصية على هاتفه، والتي توضح الموعد والمكان المُحدد الذي سيتمّ الصرف منه، إضافة إلى استلام الكارت الذكي، على أن يكون معه بطاقة الرقم القومي، والرسالة المرسلة له.

وأوضحت أنَّ مواعيد العمل في فروع صرف المنحة للمستحقين ستبدأ من الساعة 9 صباحاً، وحتى 4 عصراً خلال شهر رمضان الكريم، وسيتمّ التنسيق مع وزير التنمية المحلية بشأن مشاركة المحافظين ومسؤولي المحليات في تنظيم هذا العمل بذات الفعالية والجهود التي تمت في المرحلة الأولى، والتي أشاد بها الجميع.