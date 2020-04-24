إليك الخريطة الكاملة لمسلسلات رمضان 2020 ومواعيد العرض

يشهد شهر رمضان 2020 سباقا رمضانيا شيقا، حيث تتنافس القنوات الفضائية على عرض العديد من المسلسلات هذا العام تنوعت بين الدراما والكوميديا والأكشن لعدد من نجوم الفن.

ورصدت "الوطن" القائمة الكاملة لقنوات عرض مسلسلات رمضان ومواعيد العرض على الشاشات الفضائية على النحو التالي:

مسلسل النهاية

يعرض على قناة ON الساعة 10:15 مساءً.

مسلسل البرنس

يعرض على قناة DMC الساعة 7:45 مساءً، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11:30 مساءً.

مسلسل فلانتينو

يعرض على قناة DMC الساعة 6:30 مساءً، وعلى DMC دراما الساعة 10 مساءً.

وعلى قناة MBC1 الساعة 6 مساءً.

مسلسل اتنين في الصندوق

يعرض على قناة MBC مصر الساعة 9:30 مساءً.

مسلسل الاختيار

يعرض على قناة ON الساعة 9 مساءً.

ويعرض على قناة art حكايات الساعة 10 مساءً.

مسلسل الفتوة

يعرض على قناة الحياة الساعة 12 منتصف الليل.

مسلسل بـ100 وش

يعرض على قناة الحياة الساعة 7:45 مساءً.

وعلى قناة دبي الساعة 5 مساءً.

مسلسل جمع سالم

يعرض على قناة النهار الساعة 8:30 مساءً

ويعرض على قناة art حكايات الساعة 12 منتصف الليل.

مسلسل حب عمري

يعرض على قناة روتانا دراما الساعة 5 مساءً.

مسلسل خيانة عهد

يعرض على قناة الحياة الساعة 6:30 مساءً.

وعلى قناة CBC الساعة 11 مساءً.

وعلى قناة دبي الساعة 7 مساءً.

مسلسل سكر زيادة

يعرض على قناة MBC مصر الساعة 8:30 مساءً.

مسلسل سلطانة المعز

ويعرض على قناة النهار الساعة 6:30 مساءً.

يعرض على قناة art حكايات الساعة 8 مساءً.

مسلسل شاهد عيان

يعرض على قناة النهار الساعة 7:30 مساءً

ويعرض على قناة art حكايات الساعة 1 بعد منتصف الليل.

مسلسل عمر ودياب

يعرض على قناة ON الساعة 6:30 مساءً.

ويعرض على قناة الحياة الساعة 9 مساءً.

مسلسل فرصة تانية

يعرض على قناة ON الساعة 11:30 مساءً.

ويعرض على قناة art حكايات الساعة 9 مساءً.

وعلى قناة CBC الساعة 12 منتصف الليل.

وعلى قناة DMC الساعة 10:30 مساءً، وعلى DMC دراما الساعة 9 مساءً.

مسلسل لعبة النسيان

يعرض على قناة MBC مصر الساعة 10 مساءً، وعلى MBC مصر 2 الساعة 12 منتصف الليل.

مسلسل لما كنا صغيرين

يعرض على قناة الحياة الساعة 10:15 مساءً.

وعلى قناة DMC الساعة 9:30 مساءً، وعلى DMC دراما الساعة 6:30 مساءً.

مسلسل ليالينا 80

يعرض على قناة CBC الساعة 8 مساءً

ويعرض على قناة art حكايات الساعة 11 مساءً.

مسلسل ونحب تاني ليه

يعرض على قناة CBC الساعة 9:30 مساءً.

مسلسل ولاد إمبابة

يعرض على قناة النهار الساعة 12:30 منتصف الليل.

مسلسل رجالة البيت

يعرض على قناة ON الساعة 7:45 مساءً.

ويعرض على قناة art حكايات الساعة 7 مساءً.

ويعرض على قناة CBC الساعة 6:30 مساءً.

وعلى قناة DMC الساعة 12 منتصف الليل، وعلى DMC دراما الساعة 8 مساءً.

مسلسل اللعبة

يعرض على قناة MBC مصر الساعة 7:30 مساءً.

مسلسل ونسني

يعرض على قناة MBC مصر الساعة 12 منتصف الليل.

مسلسل القمر آخر الدنيا

يعرض على قناة النهار الساعة 11:30 مساءً.

مسلسل يا أنا يا جدو

يعرض على قناة روتانا دراما الساعة 8 مساءً.

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