مفتي الجمهورية: الدولة أرادت حمايتنا من كورونا بدعوتنا للبقاء في البيت

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: "ليس من رجل يقع الطاعون، فيمكث في بيته صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد"، لافتا إلى أن جلوسنا ومكوثنا في البيت بسبب فيروس كورونا امتثالا وطاعة وتنفيذا لأمر السلطات المختصة في البلد التي درست الأمر ووعت وأدركت الخطورة وأرادت حمايتنا.

وأضاف خلال لقاء "الجمعة"، المذاع على قنوات dmc، وcbc، وon والحياة: "لو أننا امتثلنا ومكثنا في بيوتنا ولم نخرج إلا عند الضرورة التي تستدعي الخروج، وإذا خرجنا إنما نخرج وفق تدابير وضوابط وحماية بالنسبة لنا، إنما بذلك نكون صابرين محتسبين، نعلم أن ما أصابنا لم يكن إلا ما كتبه الله علينا".

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أن صلاة الجمعة اليوم، لا تنعقد في المنزل وستصلى ظهرا بالمنازل دون خطبة.

ونشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، على فيس بوك، أن "صلاة الجمعة لا تنعقد في المنزل والجمعة ستصلى ظهرًا بالمنازل من غير خطبة جمعة، كصلاة الظهر".