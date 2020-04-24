شيخ الأزهر: الصوم تدريب للمسلمين للحد من ترويج الأكاذيب

قال الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر، إن قول الله تعالى في كتابه العزيز "أياما معدودات"، يشير إلى القلة والتهوين مما يشجع المؤمنين على المسارع لتلبية النداء بصوم رمضان.

وأضاف الطيب خلال برنامج "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة: "وكأن القرآن يقول إن صوم رمضان أمر هين على المؤمنين ولا يليق أن يتركه المسلم والمسلمة إلا لعذر شرعي من مرض وسفر وغيرهما".

وتابع: "كما أن الغاية من الصوم هي تقوى الله، بمعنى مراقبة الله في كل صغيرة وكبيرة ومحاسبة النفس وحبسها عن الشر وإطلاق عنانها في الخير".

وأردف، أن كثيرين يخيل إليهم أن الصوم يكفي فيه الامتناع عن الطعام والشراب وما إليهما من دعوات الغرائز والشهوات، مؤكدا أن هذا هو صوم المعدة، وهو أحد أنواع الصيام التي تتعدد بتعدد جوارح الإنسان: "للعين صوم وللسان صوم ولليد صوم وكلها أسس لا مفر مهنها لتدريب المسلم على الكف عن محارم الله مثل السخرية من الناس وقول الزور وسماع الغيبة والنميمة وترويج الأكاذيب والأراجيف، وإيذاء الآخر باللسان واليد".