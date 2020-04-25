خبير اقتصادي: فيروس كورونا أعطى فرصة كبيرة للصناعة المصرية

قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن هناك فرصة كبيرة للصناعة المصرية، في ظل الأزمة التي يمر بها العالم في الفترة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز": "في الفترة الحالية ومع تراجع معدلات التجارية الدولية، أصبحت الدول تتحرك على تحقيق مستويات أعلى من الاكتفاء الذاتي، وخاصةً قطاع الصناعة، ومع بداية تداعيات كورونا، كانت هناك الكثير من القرارات التحفيزية لقطاع الصناعة، مرتبطة بتخفيض تكلفة أسعار الطاقة على المصانع".

وأردف: "مع تقديم مجموعة كبيرة من الحوافز، ووجود مناخ استثماري جيد جدًا واقتصاد قوي يشهد معدلات نمو إيجابية، والتأكيد على الحفاظ على صحة المواطنين بالتوازن مع سير العمل يمنح فرصة للمصنعين، لكي نصل إلى الاكتفاء ذاتي، والفرصة للمنتج المصري لكي يتوفر بشكل أكبر في السوق المصري".