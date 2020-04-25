عمرو أديب عن مسيرة "الكعبة" بالإسكندرية: لازم يكونوا عبرة لمن يعتبر

قال الإعلامي عمرو أديب، إن المواطنين قد يشيعون في ما بينهم أنهم لن يصابوا بكورونا، ثم يتصرفون بناء على ذلك تصرفات غير مسؤولة، ما يؤدى إلى تفشي الفيروس بينهم: "دي بلد كيرولس مبيحصلش فيها حاجة، وتجيلك تصرفات زي مسيرة الكعبة في شوارع الإسكندرية".

وطالب "أديب" خلال تقديمه لبرنامجه "الحكاية" والمذاع على فضائية "MBC مصر"، وزارة الداخلية والنائب العام الإعلان عن الأشخاص الذين قاموا بفعل مثل ذلك الفعل غير المسؤول: "هما مش بيعملوها لطافة وظرافة، هما عايزين يحطوا ظهرك للحيط"، موضحا أنه لا يجب أن يتحدى أحد المرض أو يتهاون فيه: "كورونا موجود، واللي مشي في المسيرة دي غير مسؤول، وتدخل الداخلية والقبض على الناس بسرعة هو ده الكلام، ولازم يكونوا عبرة لمن يعتبر".

وأكد أنه قد تحسس في نبرة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، القلق عن تفشي فيروس كورونا وطالب من المواطنين مساعدته: "أنا هقولها بشكل أكثر صراحة أكل العيش ياناس أكل العيش يابشر، حافظوا على البلدعلشان أكل العيش"، مشيرا إلى أن من قام في محافظة السويس بإنتاج زينة رمضان من خلال "الجوانتيات" القديمة: "مسكوها بإيدهم علشان يعملوا زينة رمضان، ده كلام، فين الوعي الصحي ولازم الحاجات دي نتخلص منها، إنتم بتعاندوا مين، شوية وعي وإحساس بالخطر ياناس، كورونا قاتل ومُعدي".