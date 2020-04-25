عمرو أديب: انتقال عدوى كورونا مسؤولية المواطنين وليس الدولة

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدولة من شأنها توفير الحماية والعناية لمواطنيها، بينما تظل العدوى وانتقالها هي مسؤولية المواطنين في المقام الأول.

وأضاف "أديب" خلال تقديمه لبرنامجه "الحكاية" والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن المتفائلين في إحصائيات الإصابة بفيروس كورونا قد أشاروا إلى أن الإصابات ستصل مع نهاية الشهر الحالي 7 الآف، والمتشائمين قالوا إنها ستصل 10 آلاف: "لما بنعدي الألف إصاباتنا مش بتكون بنفس المتوالية لما بيكونوا ألف، ليها حسبة تانية، أنت بتزيد قد إيه وبتتضاعف قد إيه؟ أرجوكم عودوا إلى رشدكم وبلاش تصرفات ملهاش معنى".

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى إلى استكمال مسيرة التنمية وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين: "عايزين الناس تاكل عيش، والرئيس قال إن الناس اللي عايزة تشتغل هنأمنهم، إنما ليه أتحمل مسؤولية بشر معندهاش أي إحساس بالمسؤولية؟".

وأكد أن هناك عددا كبير من المواطنين لا يؤمنون بوجود كورونا، ولا يشعرون بوجوده أو بالإصابة به: "حتى الآن الدولة قادرة على أنها تستوعب ما تستوعبه في المستشفيات وقادرة على علاج الناس"، مشيرا إلى أن وفاة رئيس قسم القلب بأحد المستشفيات الكبرى في مصر يعكس المسؤولية الكبرى الملقاة على عاتق الجيش الأبيض المواجة لكورونا.