عمرو أديب: دول كبرى دفعت ثمن إغلاقها من أرواح مواطنيها واقتصادها

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك عددا كبيرا من الدول التي قامت بإغلاق الدولة بشكل كامل ودفعت ثمن ذلك الإغلاق من أرواح مواطنيها واقتصادها، بينما لم تقم مصر بذلك الإغلاق الذي قامت به بعض الدول: "فيه ناس بيكلموني من برة بيحسدوني أني في الشارع، وبيقولولي تعالى شوف عندنا".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه لبرنامجه "الحكاية"، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أنه وفي حال تم استكمال زحام المواطنين في الأسواق والشوارع دون الخشية من فيروس كورونا، ستحدث قفزات أخرى في أعداد الإصابات: "الطموح اللي موجود عند هذه الدولة أنها تفتح بعد العيد لن يكون موجودا"، موضحا أن عددا كبيرا من الدول تقوم برسم دوائر للمواطنين حتى يقفوا فيها ويلتزموا بالتباعد الاجتماعي لعدم تفشي فيروس كورونا: "لما جينا نعمل المنح اللي أديناها لأهلينا المتوقفين عن العمل اتعمل شغل كويس أوي واتعملت الأماكن متقسمة، عايزين نستمر في الحياة بحرص، ولازم يكون موجود".

وأكد الإعلامي، أنه يجب أن تسير الحياة بأمان ويحافظ كل منا على الأخر: "فيه ناس بتقول عمرو أديب بيخوفنا، أنا خايف عليك وخايف على نفسي وعلى عيالي، ودلوقتي ممكن يجيلك إصابات مجتمعية متعرفش هي جاية منين أو تعزله".