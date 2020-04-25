دكتورة تغذية: شهر رمضان فرصة للابتعاد عن وجبات "التيك أواي"

أكدت الدكتورة أماني سمير أخصائية التغذية الوقائية، أن شهر رمضان هذا العام، يعتبر فرصة للعودة إلى العادات الغذائية السليمة، خاصة خلال الجلوس في المنزل بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأضافت خبيرة التغذية، خلال لقاء بالفيديو كونفرانس، مع غرفة الأخبار بقناة "dmc"، أنَّ "هذه الفترة فرصة لإعادة تناول الطعام البيتي، والابتعاد عن اطعمة التيك أواي، والمطاعم عامة، والتي أصبحت علي وشك تدمير الجهاز المناعي للأفراد.

وتابعت: "يجب أن نعود لتناول الوجبات الطازجة والخضروات، البعيدة عن مكسبات الأطعمة، وتناول الفاكهة، والعصائر الطبيعية مثل البرتقال والليمون الذي يحتوي علي فيتامين c، حيث أنها مفيدة جدا لتقوية مناعة الجسم، وأيضا المشروبات الرمضانية الشهيرة المصنوعة في المنزل".

وحذرت أخصائية التغذية، من الإكثار في تناول الأطعمة المسبكة والمشبعة بالدهون، مثل "المحاشي والطواجن"، مبينة أنه يجب أن يكون صحيا، خاصة أننا في حاجة إلى تقوية الجهاز المناعي، مع التقليل من تناول الحلويات والسكريات، والحصول عليها باعتدال.

وبينت أنه من المفضل عدم تناول وجبات كبيرة بين فترتي الإفطار والسحور، وفي حالة تناول وجبات في النصف يفضّل أن تكون خفيفة، وتكون بعد الإفطار بنحو ساعتين أو ثلاث وقبل وجبة السحور على الأقل بساعتين.