توقعات طقس الـ 72 ساعة.. مائل للحرارة نهارا بارد ليلا وشبورة في الصباح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس، خلال الـ 72 ساعة المقبلة وفقًا لما ذكره الموقع الإلكتروني للهيئة، في الفترة من 26 حتى 28 أبريل الحالي.

ومن المتوقع أن يشهد غدًا طقس معتدل إلى لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وتتكون الشبورة المائية صباحًا، والرياح معتدلة وتنشط أحيانًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون مثيرة للرمال والأتربة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة على البحر الأحمر وخليج السويس.

وترتفع درجات الحرارة مرة أخرى تدريجيًا يومي الاثنين والثلاثاء؛ ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع استمرار تكون الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر، وتتساقط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء والرياح خفيفة إلى معتدلة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مدار الثلاثة أيام المقبلة:

طقس الأحد 26 أبريل

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 15.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 18.

طقس الاثنين 27 أبريل

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 16.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 16.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 20.

طقس الثلاثاء 28 أبريل

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 16.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 18.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 21.