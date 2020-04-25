شاهد ملخص أول حلقات معروضة لأبرز مسلسلات رمضان 2020

مع بداية الشهر الكريم دخلت القنوات الفضائية السباق الرمضاني، بأعمال درامية مختلفة مابين الأكشن والدراما والكوميدي، وتستعرض "الوطن" ملخص الحلقات الأخيرة التي عُرضت لأبرز مسلسلات رمضان كالتالي:

مسلسل فلانتينو

ملخص الحلقة الأولى من مسلسل فلانتينو اضغط هنـــــــــا.

مسلسل النهاية

ملخص الحلقة الأولى من مسلسل فلانتينو اضغط هنـــــــــا.

مسلسل فرصة تانية

ملخص الحلقة الأولى من مسلسل فرصة تانية اضغط هنـــــــــا.

مسلسل النسيان

ملخص الحلقة الأولى من مسلسل النسيان اضغط هنـــــــــا.

مسلسل رجالة البيت

ملخص الحلقة الأولى من مسلسل رجالة البيت اضغط هنـــــــــا.

مسلسل البرنس

ملخص الحلقة الأولى من مسلسل البرنس اضغط هنـــــــــا.

مسلسل الفتوة

ملخص الحلقة الثانية من مسلسل الفتوة اضغط هنـــــــــا.

مسلسل بـ100 وش

ملخص الحلقة الأولى من مسلسل بـ100 وش اضغط هنـــــــــا.

مسلسل سلطانة المعز

ملخص الحلقة الأولى من مسلسل سلطانة المعز اضغط هنـــــــــا.

مسلسل ليالينا 80

ملخص الحلقة الأولى من مسلسل ليالينا 80 اضغط هنـــــــــا.