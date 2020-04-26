بعد إخلاء سبيل المتهمين.. القصة الكاملة لـ"زفة الكعبة" في الإسكندرية

حالة كبيرة من الجدل خلال الـ48 ساعة الماضية، أثارتها الواقعة التي شهدتها محافظة الإسكندرية، مع الساعات الأولى لأول أيام شهر رمضان المبارك، التي اشتهرت باسم "زفة الكعبة"، وانتشرت بشكل واسع، لتثير العديد من ردود الفعل على المستويين الرسمي والشعبي، وما زالت تشهد تطورات حتى اللحظة، كان آخرها، الإفراج عن بعض المشاركين فيها بكفالة مالية.

وبدأ الأمر، بتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يظهر من خلالها العشرات يسيرون في الشوارع، حاملين مجسما للكعبة المشرفة، مع التصفيق والتكبير وبعض الهتافات حولها، وذلك في شوارع منطقة محرم بك في محافظة الإسكندرية، مع الساعات الأولى من أول أيام شهر رمضان المبارك.

ولاقت الفيديوهات، تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين قابلوها بسخرية كبيرة من المسيرة، خاصة مع الهتافات التي تعالت منها قائلة: "مفيش كورونا.. مفيش كورونا"، بالإضافة إلى كسر حظر التجوال المفروض في ذلك الوقت، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

الأهالي: عادة قديمة.. والمحافظ: تقليد من الموروثات القديمة

أهالي وسكان المحافظة، علقوا على الواقعة بأنها عادة سنوية في أول أيام شهر رمضان المبارك، حيث يصنعون مجسمًا كبيرًا للكعبة، ويعلقونه في أحد الشوارع، خاصة في المناطق الشعبية، إلا أن الأمر، كان يجري دون الطواف به في مسيرات وإطلاق هتافات، ولم يحدث من قبل أن طاف الأهالي حاملين مجسم الكعبة، بالتكبيرات والتهليل.

العادة السنوية أكدها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، موضحا أن هذا التقليد من الموروثات القديمة عند أهل منطقة غبريال في منطقة محرم بك، قائلًا: "شعب الإسكندرية على مدار الـ5 سنوات الماضية، بيخرج بمجسم الكعبة من شارع صغير في منطقة محرم بك، وصولا للميدان الرئيسي احتفالا بقدوم شهر رمضان".

مفتي الجمهورية: تصرف غير لائق ويؤدي لإضرار النفس

بدوره، علق الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، على الواقعة بأن ذلك لا يليق بأي شكل من الأشكال، مضيفًا أنه بصرف النظر عن الدوافع وارء ما حدث، لكن هذه الممارسات والسلوكيات، التي تربك المشهد، وتدل على عدم طاعة ولي الأمر، والمتمثلة في خرق القرارات التي أقرتها الحكومة بعدم التجمع، أمر سيء للغاية، مؤكدًا أن تلك السلوكيات لا تتفق أبدا مع مقصود الشارع، بل تضر الغالي وتؤدي إلى إضرار النفس.

وألقت قوات الأمن بالإسكندرية القبض على 20 شخص شاركوا في المسيرة ونظموها، بتهمة خرق حظر التجول المفروض من الحكومة، وتم تحويلهم لنيابة محرم بك بالإسكندرية، التي وجهت لهم تهمة كسر حظر التجوال، وعدم الالتزام بقرارات الدولة، للحفاظ على صحة المواطنين من نقل فيروس كورونا المستجد، قبل أن تقرر إخلاء سبيلهم بكفالة مالية قدرها 500 جنيه.