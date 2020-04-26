مطار مرسي علم يستعد لاستقبال طائرة المصريين العالقين بألمانيا

يستعد مطار مطار مرسى علم الدولي لاستقبال الطائرة القادمة من فرانكفورت مساء اليوم الأحد، وعلى متنها عدد من المصريين العالقين في ألمانيا، وذلك ضمن رحلات الجسر الجوي التى أقرتها الحكومة المصرية بتنسيق بين وزارات الخارجية والطيران والهجرة لعودة المصريين العالقين بالخارج.

وكانت أجهزة محافظة البحر الأحمر استقبلت، مساء اليوم، طائرة المصريين العالقين بمدينة كوالالمبور الماليزية، وعلي متنها 234 مصريًا، وتم توقيع الكشف الطبى عليهم فور وصولهم مباشرة وتم حجزهم بفندق الحجر الصحي بمرسى علم.

وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة، على الانتهاء من إجراءات الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج اليوم عبر طيارة كوالالمبور، مشيرًا إلى أن فرق طبية من الحجر الصحي قد قامت بسحب عينات من العائدين فور وصولهم وإجراء الفحص الظاهري لهم، وإرسال العينات إلى المعامل المركزية لفحصها، وذلك ضمن خطة مواجهة فيروس كورونا المستجد، وحفاظًا على سلامة المصريين العائدين وذويهم.

كان مطار مرسى علم الدولي، استقبل خلال الأيام القليلة الماضية عدد 6رحلات استثنائية من دول المغرب والجزائر والبحرين وألمانيا وهولندا وصربيا وعلى متنهم عدد من المصريين.