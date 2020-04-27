في الحلقة 3 من الاختيار.. نجاح عملية الثأر و"عشماوي" يصل إلى سوريا

تصاعدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل الاختيار، وتضمنت بدء العملية التي نفذها المنسي وأبطال الكتيبة معه للثأر لشهداء معركة رفح، من خلال مداهمة المزرعة التي يختبئ بها الإرهابي المتورط في تنفيذ العملية.

وخلال تنفيذ العملية اتضحت كثير من ملامح الإرهابيين أبرزها صفة الجبن والخوف، فحين داهم رجال الجيش مقر إقامتهم فر زعيمهم المسمى بـ"أبو عمر" في الأنفاق المحفورة تحت الأرض لينجو بنفسه تاركا رجاله وحدهم.

استشهد النقيب علي، أحد أبطال الكتيبة، الذي يجسد دوره الفنان آسر ياسين، خلال مداهمة الوكر الإرهابي ووصل خبر استشهاده إلى أهله من البطل أحمد منسي.

خلال الحلقة أيضا، وصل الإرهابي هشام عشماوي إلى تركيا، والتقى بأحد الإرهابيين المسمى أبو مصعب للاتفاق على تفاصيل تهريبه، وانتهت الأحداث بوصول عشماوي إلى سوريا هاربا من الأراضي التركية بعد انضمامه رسميا إلى صفوف الإرهابيين.