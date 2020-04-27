"شوقي" يرد على مطالب استبدال امتحانات الثانوية باختبار قبول للكليات

رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، على بعض الطلاب الشهادة الثانوية الذين طالبوا بإلغاء الامتحانات وعمل اختبار قدرات من أجل الالتحاق بالجامعات، وقال "مفيش حاجة عندنا اسمها امتحان قدرات غير في كلية أو اثنين مثل الفنون التطبيقية أو الكليات العسكرية لأن دول لازم يكون فيه امتحان قبول غير الدرجات اللي الطالب جاي بيها من الثانوية العامة".

وأضاف "شوقي"، خلال مقطع صوتي نشره على موقع "ساوند كلاود"، وقام بعرضه على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الكليات التي بها اختبار قدرات تتطلب أيضًا أن يكون الطالب قد نجح في اختبارات الشهادة الثانوية العامة بمجموع معين، وتريد الكلية فقط أن تتأكد من توافر مهارات معينة لدى الطالب، وبالتالي فإن امتحانات الثانوية العامة شيء أساسي ولا يصح الاستغناء عنه.

وأوضح وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أن قيام كليات بعينها بعمل امتحانات قبول للطلاب المتقدمين بها هذا شأن وزارة التعليم العالي وليس وزارة التربية والتعليم، فمن اختصاصات وزارة التربية والتعليم، هي إرسال شهادة لوزارة التعليم العالي بأن نسبة تحصيل الطالب من المواد الآتية كذا كذا، ولكن قيام كلية معينه بإضافة امتحان قبول أو الاكتفاء بمجموع الثانوية ليست قضية وزارة التعليم ولكن وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.