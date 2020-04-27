ارتد كمامة وغادر عند الزحام.. خطوات التعامل الآمن بمكاتب الشهر العقاري

أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، إعادة العمل بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية مع قصر العمل على 6 خدمات فقط، وذلك ابتداءً من أمس الأحد، وهي "عقود الإيجار إثبات التاريخ، التصديق على الدفاتر التجارية، محضر إيداع وصية مغلقة، محضر فتح وصية مغلقة، توكيل خاص بصرف المعاش، والإقرارات".

وتقدم "الوطن" الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها للمتعاملين مع الشهر العقاري:

- حضور المواطن لمكاتب التوثيق مرتديًا كمامة إجباريًا ولن يسمح بدخوله إلا بها، ومنفردًا بدون اصطحاب أيًا كان.

- حضور المواطن للمكتب للضرورة القصوى فقط والتي لا تحتمل التأجيل.

- الابتعاد عن مكاتب التوثيق المعروفة بالازدحام.

- التزام المواطن بالجلوس باستراحة الانتظار سواء داخل المكتب أو خارجه، حتى يحين دوره في التوثيق، والبعد عن الزحام قدر الإمكان.

- التزام المواطن بتدابير الوقاية والسلامة الصحية من الفيروس التي تنشرها كافة وسائل الإعلام لمنع الإصابة بهذا الفيروس.

- التزام المواطن بقلم شخصي خاص به يحضره معه قبل الدخول للمكتب، للتوقيع على المحرر، ويحظر استعمال قلم الموظف أو باقي المواطنين.

- إذا وجدت المكتب مزدحمًا غادر المكتب فورًا حتى لا يزيد الزحام وتزيد فرص انتشار العدوى بالفيروس.