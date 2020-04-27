تطهير وتعقيم قرية علي حبيب بالبحيرة لدفن أول حالة وفاة بكورونا

نفذت الوحدة المحلية لمركز أبو حمص، حملة تطهير وتعقيم بقرية علي حبيب، بالتزامن مع استقبال أول حالة وفاة لسيدة بفيروس كورونا المستجد، والتي جرى تحويلها من مستشفى صدر دمنهور إلى مستشفى الحجر الصحي الشهر الجاري، بعد ثبوت إصابتها بالفيروس، وتوفيت متأثرة بالفيروس اليوم.

ونفذت الوحدة المحلية جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، قبل دفن جثمان أول حالة وفاة لفيروس كورونا بمركز أبو حمص، المقرر دفنها مساء اليوم بمقابر قرية علي حبيب، مسقط رأس المتوفاة.

ونفذ متخصصون أعمال رش وتعقيم قرية الضحية ومنطقة المقابر اليوم، كإجراء احترازي ووقائي، كما تم تسليم الشخص الذي سيقوم بدفن ضحية كورونا بالقرية بدلة وقائية كاملة لارتدائها لدفن الجثمان، على أن تكون الجنازة مقتصرة على أهل المتوفاة فقط.