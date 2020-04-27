آمنة نصير تحكي عن موقف ناجت فيه ربها واستجاب لها خلال سفرها لهولندا

تذكرت الأستاذة الدكتورة آمنة نصير أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف، موقفا ضمن عشرات المواقف في حياتها الجامعية ناجت فيه الله واستجاب إليها.

وقالت نصير خلال حوارها مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الخطيب في برنامج "كلم ربنا" المذاع عبر أثير الراديو "90 90": إن جامعة الأزهر الشريف عقدت اتفاقية مع جامعة ليدن الهولندية لتبادل الأساتذة والطلاب مشيرة إلى أن رئيس الجامعة السابق الدكتور عبدالفتاح الشيخ رحمه الله اتصل بها ورشحها للسفر لهولندا.

وحكت نصير أنها سافرت بالفعل ولكن فور وصولها لهولندا شعرت بالضيق الشديد وشعرت أنها تعجلت في هذا القرار وأنه كان من الممكن أن يسافر أي أستاذ آخر وأنها كانت تتمتع بمعيشة طيبة في القاهرة وبمظاهر حياة ستفتقدها في هولندا.

وأوضحت نصير أن الحوار بينها وبين الله بدأ عندما وصلت لفندق الإقامة بعدما استقبلها الملحق الثقافي بالسفارة المصرية بهولندا وأنها بدأت تصلي المغرب والعشاء وظلت لساعة تناجي ربها بسبب الضيق الذي شعرت به وأنها شعرت أن الاستجابة جاءت فورية.

وكشفت نصير أنها سجدت لربها شكرًا وحمدًا على الهدية السماوية التي أهداها الله إليها وشكرته وناجته وكانت تشعر بروحانية كبيرة وشعرت أن الله أعطاها الأمن والأمان وأن خالقها أعطاها ما كانت تطلبه.