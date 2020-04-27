توقعات طقس 72 ساعة.. مائل للحرارة وأمطار على مناطق متفرقة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، عن توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، بداية من 28 إلى 30 أبريل الجاري.

ومن المتوقع أن يسود يوم الثلاثاء طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، على أن يكون حار نهارا على شمال الصعيد وبارد ليلا.

أما الأربعاء، فيكون الطقس معتدل نهارا شديد البرودة على القاهرة الكبرى، وحار نهارا لطيف ليلا على جنوب الصعيد، أما الخميس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد معتدل نهارا بارد ليلا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مدار الأيام الثلاثة المقبلة:

طقس الثلاثاء 28 أبريل

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 18.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 22.

طقس الأربعاء 29 أبريل

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.

طقس الخميس 30 أبريل

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.