المسماري: الأتراك يحشدون الأفراد والمعدات لتنفيذ هجوم على ترهونة

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري،"نحن مستمرون في تطهير مناطق أقصى الجنوب الغربي بمحاذاة الحدود التشادية ونحن نراقب تحركات الميليشيات هناك"، موضحا أنه تم إسقاط مجموعة من الطائرات المسيرة في هجوم المليشيات الأخير على صبراتة، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

وأضاف المسماري: "تم صباح اليوم، إسقاط طائرة في الوشكة تختلف عن الطائرات التركية المتعارف عليها، لم يتم تحديد تبعيتها بعد"، موضحا:"تم إسقاط 5 طائرات تركية مسيرة يوم الخميس كانت تمهد للهجوم على ترهونة، حيث استطعنا حرمان العدو من قدراته الجوية التي استخدمها في الهجوم على صبراتة".

وأشار المسماري إلى تحقيق تقدمات تكتيكية كبيرة في محاور عين زارة وصلاح الدين وأبو سليم، موضحا:"كثير من العناصر التي شاركت في الهجوم على العجيلات وصرمان وصبراته تم القضاء عليها والقبض على بعضهم".

وأضاف المسماري، "الأتراك يقومون بحشد الأفرد والمعدات لتنفيذ مهمة الهجوم على ترهونة، مشيرا إلى تركيا وجماعات "القاعدة" هما من يحركان المليشيات في كافة مناطق ليبيا وهناك قيادة ميدانية تركية خاصة في مناطق الجنوب الغربي.

الجيش الوطني الليبي:أردوغان استفاد من الهدنة المعلنة ونقل أفرادا ومعدات إلى طرابلس ومصراتة

وأوضح اللواء المسماري أنه من ضمن المعدات التي نقلتها تركيا إلى المنطقة طائرات استطلاع وطائرات تشويش وطائرات هجومية، مشيرا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استفاد من الهدنة المعلنة ونقل أفرادا ومعدات إلى طرابلس ومصراتة وزوارة لتنفيذ مهام إرهابية.

"المسماري": حكومة السراج تمول مجموعات إرهابية في الجنوب الغربي

وتابع اللواء المسماري قائلا: "ألقينا القبض على عشرات الأسرى وحصلنا على معدات تركتها الميليشيات بعد هروبها من أرض المعركة".

وأشار المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إلى أن حكومة فايز السراج تمول مجموعات إرهابية في الجنوب الغربي تم رصدها من قبل سرايا الاستطلاع، وفقا لما ذكرته بوابة إفريقيا الإخبارية.

وكان اللواء أحمد المسماري، قال في وقت سابق، "إن قواتنا المسلحة هي جيش الشعب الليبي، مشيرا إلى أن معركتنا لن تنتهي حتى نقضي على تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين في بلادنا".

وأضاف المسماري، في تصريحات، "أن عناصر من تنظيمي القاعدة وداعش، وإرهاربين من بنغازي من "أنصار الشريعة"، شاركوا في هجوم على مدينة صبراتة غرب البلاد

وأشار المسماري، إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استغل فقر بعض الشباب السوري وجندهم بالأموال لنقلهم إلى ليبيا، مؤكدا أن قوات الجيش الوطني الليبي تخوض حربا ضد الجيش التركي بكامل قوته البرية والبحرية والجوية.