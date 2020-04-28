اشرب سوائل كتير.. نصائح الصحة لمرضى السكر في الصيام

تحرص وزارة الصحة والسكان على تكثيف حملاتها التوعوية المختلفة، خصوصا بعد ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد، ومع قدوم شهر رمضان الكريم، نجد الكثيرين من أصحاب الأمراض المزمنة في حيرة من قدرتهم على الصيام من عدمه.

وتستعرض "الوطن" نصائح وزارة الصحة لمرضى السكر في حال رغبتهم في الصيام، كالتالي:

- الحرص على تناول كميات محددة وبمقادير محددة، بخاصة عند تناول الحلويات.

- تجنب تناول الأطعمة المقلية أو المحمرة قدر المستطاع.

- عند تناول منتجات الألبان، يجب التأكد من كونها خالية الدسم، حتى لا تزيد الدهون عن 30% من السعرات الحرارية التي يتطلبها الجسم لإعطائه الوقود المحرك للجسم.

- الحرص على أن يحتوى الطعام على بروتينات بنسبة 20% من إجمالي السعرات الحرارية.

- يجب أن تحتوي الكربوهيدرات على 50% من إجمالي السعرات الحرارية اليومية.

- يمكن أن يتناول الأطفال اللحم والبيض والسمك والجبن مع الخبز البلدي والبطاطس.

- الحرص على تناول الخضروات والإكثار من الخيار والخس والألياف، لأنها تساعد على الامتصاص الثابت للسكريات من الأمعاء.

- تناول الأطعمة التي تحتوي على الألياف "بطيئة الامتصاص"، كما يجب تعجيل الإفطار وتأخير السحور لتجنب حدوث انخفاض السكر أثناء الصيام.

- تجنب المشروبات السكرية واستبدالها بالمشروبات منخفضة السكر.

- لابد من الإفطار في حال انخفاض مستوى السكر أو عند ارتفاعه.

- ضرورة الإكثار من السوائل، لأنها مهمة جدا لمرضى السكر في الشهر الكريم حتى لا يشعر بالعطش.

- الحرص على قياس نسبة السكر باستمرار ومتابعتها.