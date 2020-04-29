بريد الوطن.. ملياردير فى زمن كورونا

أعلن ملياردير مصرى شهير أنه يعانى فى زمن كورونا من وجوده تحت الحظر الصحى المنزلى، وأنه يعيش حالة ملل رهيبة، جعلته يقترب من دخول مستشفى، وهو فى ظل هذا الحظر الإجبارى لا يفعل أى شىء، وفى تغريدة لسيادته على السوشيال ميديا رداً على أحد متابعيه، أفاد بأنه سوف ينتحر من الحبس والخنقة والبعد عن أصحابه وأهله، وحقيقة هذا الرأى أحدث مفاجأة صادمة ومدوية فى نفوس وقلوب الكثيرين من الذين كانوا يثقون ثقة عمياء أن أصحاب الثروات الكبيرة يعيشون حياة رغدة سعيدة طوال حياتهم، ولا يعكر صفوها شىء، ولا يعرف الملل أبداً لحياتهم طريقاً، ويعجز الحزن أو الضجر عن الوصول إليهم، لكنهم يشاهدون اليوم المليارديرات أسرى فى قصورهم ومنتجعاتهم، كعامة الشعب الذين يعيشون أسرى أيضاً فى غرف متواضعة، فى ظل الحظر المنزلى فى زمن كورونا، إن محنة كورونا فى الواقع وضعت الجميع فى خندق واحد، الأغنياء والفقراء، والكل أصبح يعانى فى كل دول العالم وأصابت الخسائر الاقتصادية الفادحة الجميع، وحصد الوباء الضحايا من جميع الجنسيات والأعراق والأعمار، ولم يستثنَ فقير أو غنى، وصار الجميع أسرى فى محال إقامتهم، فى انتظار رحمة الخالق سبحانه وتعالى للخلاص من هذا الكرب العظيم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا وخلصنا من هذا البلاء، وادفع عن عالمنا هذا الوباء.

د. عبدالمنعم بدوى عبدالوهاب

القاهرة

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