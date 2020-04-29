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أكبر مؤسسة أمصال في العالم تتعهد بإنتاج 60 مليون جرعة لقاح لكورونا

يجري تجربته سريريًا في بريطانيا

كتب:

وكالات
02:48 ص | الأربعاء 29 أبريل 2020
لقاح كورونا

لقاح كورونا

تعهدت أكبر مؤسسة أمصال في العالم، بإنتاج 60 مليون جرعة من لقاح محتمل لعلاج فيروس كورونا المستجد.

وأعلن معهد الأمصال الهندي، أنه يعتزم إنتاج 60 مليون جرعة من لقاح يتم تجربته سريريًا في الوقت الحالي، في بريطانيا، وفقًا لموقع "سكاي نيوز".

وبدأ اللقاح الذي تطوره جامعة "أوكسفورد"، تجربته على البشر منذ الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن يصبح جاهزًا في سبتمبر المقبل حال نجاحه.

وقال أدار بونوالا الرئيس التنفيذي للمعهد، إنه بالرغم من أنه لم يثبت بعد فعالية لقاح أوكسفورد ضد كورونا، فإن المعهد قرر بدء تصنيعه بعد أن ثبت نجاحه في تجارب على الحيوانات.