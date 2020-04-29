غدا.. أمسية روحانية للأوبرا على قناة "الثقافة" عبر يوتيوب

تبث وزارة الثقافة، عبر يوتيوب، أمسية روحانية من إنتاج دار الأوبرا المصرية، في العاشرة مساء غدا، على قناتها باليوتيوب، ضمن أجندة الفعاليات الرقمية خلال شهر رمضان المعظم.

وتجمع الأمسية أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو شريف محيي الدين مع فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشي وتضم صياغة موسيقية لنخبة من المؤلفات الدينية من إعداد الدكتور جمال سلامة ويحييها كل من تغريد، أجفان، آيات فاروق، هويدا صلاح، سوما، ريهام عبدالحكيم، مي فاروق، محسن فاروق وعبدالله الرويشد.

قبلها وفي التاسعة والنصف تذاع محاضرة من ورشة "ابدأ حلمك"، يسبقها في الخامسة مساء حلقة جديدة من "فوازير سينما مصر".