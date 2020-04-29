في كل حلقة مفاجأة.. وليد فواز يكشف حقيقة تورطه في جريمة "شاهد عيان"

على مدار 5 حلقات من مسلسل "شاهد عيان"، تابع الجمهور عن كثب قضية مقتل الصحفية "ندى" التي تجسد دورها الفنانة هنا شيحة، حيث يخوض زوجها عُمر شكري ويؤديه الفنان حسن الرداد، رحلة طويلة من البحث عن حقيقة الأمر، ظنا منه بأنه جرى اختطافها ولم تفارق الحياة ويكتشف عثورها على ملف يفضح رجل أعمال، وكل ذلك بمساعدة صديقه راجح عبدالعزيز الذي يؤدي دوره الممثل وليد فواز.

أثارت شخصية "راجح" تساؤلات عديدة بين المواطنين، وكونه متورط في الجريمة، على غرار دوره في مسلسل "30 يوم" الذي جرى إذاعته في موسم رمضان 2017، مع الفنان آسر ياسين وباسل الخياط، والذي لفت به الأنظار بشدة حينها.

وأجاب فواز عن هذا التساؤل، قائلا، "معتقدش، بس هخلي التعليق للمشاهد، لازم يتابع الحبكة الدرامية لأن المسلسل بوليسي".

احتاج "فواز" استعدادات وتدريبات بدنية بصحبة "الرداد" لأداء الدور وهو ما كشفه خلال حديثه مع "الوطن"، مؤكدا أن شخصية "راجح" كانت مختلفة عن الشكل الحالي للغاية، "لكن لظروف خارجة عن إرادتنا، ولتعليقات رقابية، جرى الاستجابة لها تم تغييره للشكل الحالي"، دون توضيح المزيد من التفاصيل.

فواز: الرداد وحماقي وشاهين شجعوني للمسلسل.. بالإضافة لـ "الفكرة البوليسية"

بالطبع رفض "فواز" الإفصاح عن حقيقة وفاة ندى من عدمه خلال "شاهد عيان"، مرجعا ذلك لكونه عمل بوليسي يعتمد على الإثارة والتشويق للمشاهدين، لافتا إلى أنه خلال كل حلقة ستظهر مفاجأة صادمة غير متوقعة، وهو ما يجعله مسلسلا مختلفا تماما، فضلا عن أن عدد من المشاهد التي جرى تصويرها خارج مصر.

تعد تلك الأحداث المختلفة، واحدة من أسباب إعجاب الممثل الشاب بالعمل الدرامي، فضلا عن أنه تشجع له بشدة لتميز فريق المسلسل، لا سيما أنه تجمعه صداقة قديمة بالفنان حسن الرداد، بالإضافة للمنتج ممدوح شاهين الذي شاركه العديد من الأعمال الفنية في بداية مشواره، والمخرج محمد عبدالرحمن حماقي.

في كل حلقة مفاجآت جديدة

وتابع فواز أن تصوير المسلسل ما زال مستمرا حتى الآن في شهر رمضان، نظرا لتعطله لفترة مسبقا بسبب الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهو ما أثر أيضا على العمل الدرامي حيث جرى تخفيض عدد فريق العمل، واتباع التعليمات الصحية باستمرار من تعقيم وارتداء الكمامات والقفازات الطبية.

لم تقتصر مشاركة وليد فواز في دراما رمضان على دوره الرئيسي بمسلسل "شاهد عيان" فقط، وإنما يحظى أيضا بظهور خاص ضمن أحداث مسلسل سلطانة المعز، مع الفنانة غادة عبدالرازق، ستكشف عنه الحلقات المقبلة.