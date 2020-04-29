بينهم طبيبة حامل.. خروج حالتين من قها للحجر بعد تعافيهما من كورونا

أعلن مستشفى قها للعزل، خروج حالتين بعد تعافيهما اليوم، من بينهما حالة الطبيبة إيمان زايد من الفريق الطبي ببنها الجامعي والتي أصيب بالفيروس وهي حامل في نهاية الشهر الثامن.

وأثبتت التحاليل سلبية الإصابة للطبيبة مرتين عقب خضوعها للعلاج.

وتقدم الفريق الطبي بالمستشفى بالتهنئة للزميلة طبيبة الأطفال بمستشفى بنها الجامعة بتمام شفائها ورجعوها إلى بيتها معافاة.

ليرتفع عدد المتعافون من الفيروس بالمستشغي الي 1130شخصا .

كان في وداع المتعافين الاثنين أعضاء الفريق الطبي بطه عيد مشرفة التمريض، وزينب عبدالكريم ومحمد إسماعيل أمين المخزن الخاص بالمستلزمات الطبية.

من جانبه أشار الدكتور محمد العجوز نائب مدير المستشفى ومدير الفريق الطبي، أن عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ارتفع إلى 113 شخصا بعد خروج 2 من المتعافين.