الظهور الأول لداليا البحيري.. في الحلقة السادسة من مسلسل فلانتينو

يعرض مسلسل فلانتينو، على قنوات "dmc"، ضمن السباق الدرامي هذا العام، ويصنف بأنه عمل في إطار الكوميديا الاجتماعية، تدور أحداثه حول رجل أعمال مصري، يمتلك العديد من المدارس الدولية، وتحترق تلك المدارس، ما يؤدي إلى وضع صعب لبطل العمل، المسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي عادل إمام.

ملخص الحلقة السادسة من مسلسل فلانتينو

دارت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل فلانتينو حول بحث "الزعيم" والميرغني عن الأشخاص أصحاب الأسماء الشبيهة لفلانتينو، ليجد الشخص الأول طفلا صغيرا.

وبعدها يقرر الزعيم السفر إلى طنطا لاستكمال عملية البحث عن نور فلانتينو الذي ينتحل صفة عادل إمام وقام بتوريطه في قضايا وصولات الأمانة، الذي قام على إثرها البنك برفض القرض المقدم من نور فلانتينو، لتظهر الفنانة داليا البحيري في أول ظهور لها، وتحمل الاسم المطابق للزعيم.

مواعيد عرض مسلسل فالنتينو

يعرض المسلسل حصريا على قناة "dmc"، فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء من كل يوم فى رمضان، وعلى dmc دراما في تمام الساعة العاشرة مساء.