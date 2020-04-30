استطلاع: نصف الأمريكيين تضرروا اقتصاديا بسبب كورونا

أظهر استطلاع حديث للرأي أن نصف الأمريكيين تضرروا اقتصاديًا من جراء جائحة كورونا المستجد"كوفيد ـ 19" التي تسببت في إغلاق الكثير من المصالح والأعمال في الولايات المتحدة.

وأشار الاستطلاع، الذي أجرته الإذاعة الوطنية الأمريكية بالتعاون مع جامعة ماريست ونشرت نتائجه، أمس الأربعاء، إلى أن غالبية الأمريكيين قلقون من إعادة فتح المطاعم والمدارس والفعاليات الرياضية.

وأوضح الاستطلاع أن 64% من الأمريكيين موافقون على إدارة حكام ولاياتهم لأزمة تفشي "كورونا المستجد"، وهي نسبة جاءت ضعف حجم الموافقة على أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 32% حيال الأزمة.

ونسبة شعور الأمريكيين بأضرار كورونا الاقتصادية ارتفعت في هذا الاستطلاع عن نتائج استطلاع سابق في الشهر الماضي حين كانت نسبة من شعروا بتداعيات الأزمة 18% فقط.

وقال 50% من المشاركين في الاستطلاع إنهم هم أو أحد أفراد أسرهم فقدوا وظائفهم أو قلت ساعات عملهم نتيجة الجائحة، في وقت تقدم فيه 27 مليون أمريكي بطلبات للحكومة للحصول على إعانات بطالة على مدى الأسابيع الأربعة الماضية.

ورأى مراقبون أن هذه التداعيات قد تضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مشكلات سياسية قبل ستة أشهر من إجراء انتخابات الثالث من نوفمبر المقبل الرئاسية والتي يسعى فيها ترامب لفترة ولاية ثانية.