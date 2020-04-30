رئيس قسم صدر الأزهر: بشوف حالات التهابات رؤية بكثرة

حذر الدكتور محمد صدقي أستاذ ورئيس قسم الصدر والحساسية بطب الأزهر، من التهوين أو التهويل بخصوص فيروس كورونا المستجد.

وقال صدقي خلال لقائه مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "كل يوم" المذاع خلال شهر رمضان عبر فضائية "إكسترا نيوز": "زعلان جدا وخايف وبشوف حالات التهابات رؤية بكثرة وببعتها تتعزل والموضوع مش سهل والقيادة السياسية عاملة اللي عليها لكن فين الشعب".

وحذر صدقي من العزومات الرمضانية في هذه الأيام، مشددا على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية ومشيدا بدور الإعلام مطالبًا وسائل الإعلام بالتواصل مع المرضى بالفيروس، ونقل تجربة إصابتهم بالمرض.

وتحدث صدقي عن دراسة تقول إن المدخنين أقل إصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى وجود أمراض مناعية صدرية لا يصاب بها المدخنين، متوقعا أن يخرج التدخين بعض الخلايا المناعية ضد الفيروس.

وأكد صدقي أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بفيورس كورونا، بحكم نزولهم وتعاملهم الأكثر من النساء.