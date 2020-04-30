"الصاعقة اتعملت للرجالة".. أغنية رددها الشهيد منسي وظهرت في "الاختيار"

"الصاعقة اتعملت للرجالة.. حد ضعيف وسطنا دي محالة" كلماتٌ رددها جنود كتيبة 103 خلال حلقات مسلسل "الاختيار" الذي يقوم ببطولته النجم أمير كرارة، ويجسد شخصية البطل الشهيد أحمد منسي، شهيد القوات المسلحة المصرية في معركة كمين "البرث" عام 2017.

النشيد الذي استخدمه المخرج بيتر ميمي في "الاختيار"، يعود للبطل الشهيد أحمد منسي نفسه، فبعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية "قالوا إيه علينا" التي غناها رجال الصاعقة المصرية تخليدًا للشهداء الأبطال أحمد المنسي وخالد المغربي والعسكري علي وغيرهم، انتشر مقطع للمنسي ينشد تلك الكلمات بين جنوده.

وظهر المنسي يقود بعض التدريبات التي يؤديها الجنود بينما يطوف بينهم مرددًا كلمات النشيد التي تقول: "هي دي الصاعقة وهى دي حياتنا.. فيها بقينا أبطال وحداتنا.. قبلها كنا فى وسط الزحمة.. ودلوقتي بيسمعوا حكايتنا، الصاعقة اتعملت للرجالة، حد ضعيف وسطنا دى محالة، هنطلعه علطول من بيننا"، بينما يردد الجنود خلفه بحماسٍ مع اداء التدريبات.

وخلال الحلقة الخامسة تم ترديد الأغنية، ليصف مخرج العمل بيتر ميمي المشهد الذي ظهرت فيه بأنه الأذكى من حيث المونتاج، حيث وصف المونتير أحمد حمدى بـ"المونتير الفاهم"، عقب وضع صورة الإرهابى هشام عشماوى فى التوقيت الصحيح من الأغنية.

ونشر بيتر ميمى تغريدة جاء فيها: "أذكى مشهد فى حلقة النهاردة أغنية الصاعقة اتعملت للرجالة، حد ضعيف وسطنا ده محالة.. وآخر جملة فيها هانطلعه على طول من بينا، أحسن ما يكون بينا وعالة.. وبعدها cut على مشهد لهشام عشماوى".