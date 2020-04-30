توقعات طقس 48 ساعة مقبلة..ارتفاع درجات الحرارة وشبورة في الصباح

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية لحالة الطقس خلال الــ48 ساعة القادمة، إذ أنه من المتوقع أن يسود غدُا طقس مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلا، على معظم الأنحاء، ويكون الطقس حار نهارًا، بارد ليلا، على جنوب وشمال الصعيد، وتظهر الشبورة في الساعات الأولى من الصباح، وتكون حركة الرياح معتدلة على معظم الأنحاء نشطة على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وتكون مثيرة للرمال والأتربة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وترتفع درجات الحرارة يوم السبت، ليكون طقس حار نهارًا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ48 ساعة المقبلة:

طقس الجمعة 1 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 16.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 19.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 20.

طقس السبت 2 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 17.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 18.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 22.