نائب"حميات إمبابة": نحن الجهة الوحيدة القادرة على اكتشاف كورونا مبكرا

قال الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، إن المستشفى يستقبل حالات مشتبه فى إصابتها بالفيروس طوال الـ24 ساعة، وإن الطاقم الطبي يتعامل مع الحالات الوافدة بشكل محترف، مؤكدا أن الأطقم الطبية أصبحت لديها خبرة جيدة، تمكنها من تحديد إصابة الحالة من عدمها.

وأضاف "الجارحي" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الفيروس بدايته تنفسية، سواء كان من الأنف أو البلعوم، وعندما يصيب الفيروس الجهاز التنفسى، يوجد أكثر من نظرية لعمله داخل الجسم، أهمها تسبب الفيروس فى التهاب رئوي يؤدي إلى الوفاة.

وأوضح أنه عند إجراء أشعة الصدر، نجد أنه موجود فى الرئتين، وعلى الأجزاء الخارجية للرئة، فضلاً عن نتائج بعض التحاليل التى يتم إجراؤها للحالة، مثل صورة الدم الكاملة والترسيب و"pcr"، وفقا للبروتوكول العلاجى الذى عممته وزارة الصحة على المستشفيات، وإذا ظهر من هذه التحاليل انخفاض كرات الدم البيضاء والخلايا الليمفاوية، إضافة إلى ثبوت أن هذه العدوى فيروسية وليست بكتيرية، يكون هذا المريض لديه قابلية للإصابة بكورونا.

وأشار إلى أنه يتم أخذ مسحة منه من الأنف أو البلعوم، ويتم تحليلها وحجز المريض فى المستشفى لحين وصول النتيجة، فإذا جاءت إيجابية يتم تحويله لأحد مستشفيات العزل، وإذا جاءت سلبية، يتم نصحه بالعزل المنزلى وإعطاؤه أدوية للتعافى، لأنه فى الأغلب يكون لديه نزلة بكتيرية وليست فيروسية.

وأكد "الجارحي"، أن حالات كثيرة تخاف المجىء إلى مستشفيات الحميات، وتلجأ إلى طبيب خاص، ونتيجة لذلك يتم تشخيصها بشكل خاطئ فى البداية، وعندما تصل إلينا تكون الحالة متدهورة، خاصة مع طبيعة عمل الفيروس الذى يعمل على تكسير الهيموجلوبين فى الدم، الذى يؤثر على جميع أعضاء الجسم، ويسبب لزوجة فيه تعمل على حدوث تجلطات دموية داخل الرئتين.

ونصح نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، المواطنين فى حال الشعور بأى أعراض مثل السعال وارتفاع درجة الحرارة، وتعب فى الجسم، التوجه مباشرة إلى أقرب مستشفى حميات لأنه "ترمومتر" المريض، والجهة الوحيدة القادرة على اكتشاف الفيروس بشكل مبكر، وبالتالى تجنب حدوث أى مضاعفات.