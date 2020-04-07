بسام راضي عن منحة العمالة غير منتظمة: يستفيد منها قرابة 3 ملايين عامل

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي الموسع أمس مع رئيس الحكومة ومجموعة من الوزراء، يأتي ضمن إجراءات متابعة الرئيس لتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف، راضي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن الاجتماع يهدف لبحث إجراءات التخفيف عن المواطنين من إجراءات مجابهة فيروس كوورنا، مشيرا إلى أن أبرز القرارات أصدرها الرئيس عقب الاجتماع هي صرف إعانة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة لـ3 أشهر، وبناء 250 ألف وحدة اسكان اجتماعي و100 ألف وحدة للسكن البديل لسكان المناطق غير الآمنة.

وأشار راضي إلى أن الرئيس السيسي وجه بأن يتم صرف المنحة لقرابة 3 مليون عامل بدون تعرضهم للتكدس والزحام مشددا على ضرورة إيجاد آلية لصرف الإعانات للعمالة غير المنتظمة دون تعرضهم للتكدس والزحام حفاظا على حياتهم.

وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، اجتماعا تناول استعراض تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من الناحية الاقتصادية، والإجراءات الحكومية في هذا الصدد للتعامل معها والتخفيف من آثارها على المواطنين والقطاعات المتضررة.

وصرح بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع ضم رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، وكذلك مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ووكيل محافظ البنك المركزي.

ووجه الرئيس بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهريا لمدة 3 أشهر، فضلا عن قيام صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة بالبدء فورا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صرف مرتبات العمالة المنتظمة المتضررة.

ووجه الرئيس، أيضا، بالإسراع في بناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي، وكذا الانتهاء من بناء 100 ألف وحدة إسكان بديل لسكان المناطق غير الآمنة.