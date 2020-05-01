للمرة الثالثة.. أطباء الأسنان تؤجل انتخاباتها إلى 28 مايو بسبب كورونا 

قال الدكتور مجدي بيومي رئيس لجنة الانتخابات بنقابة أطباء الأسنان، إن اللجنة قررت في اجتماعها الأخير، تأجيل انتخابات التجديد النصفي للنقابة، والتي كان من المقرر عقدها في 7 مايو الجاري، لمدة 21 يومًا.

وأضاف "بيومي"، أن أعضاء اللجنة ناقشوا إعادة النظر في موعد الانتخابات في ظل الظروف الراهنة، واستمرار حظر التجوال في البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأكد رئيس لجنة الانتخابات، أنه في ظل تزايد أعداد المصابين بالفيروس، لن يكون هناك تحسنا في الأوضاع حتى 7 مايو، لذلك تقرر تأجيل الانتخابات طبقا لقانون النقابة ولائحتها على أن يراعى إعادة النظر فى القرار أو التجديد فور استقرار الأوضاع، أو في حال ورود حكم قضائي.

وأشار إلى أن اللجنة تعتبر في انعقاد مستمر لحين استقرار الأوضاع حفاظًا على سلامة الأطباء وسلامة العملية الانتخابية، على أن يراعى كافة الإجراءات الإحترازية والإدارية التي تم إقرارها في جلسة لجنة الانتخابات المنعقدة بتاريخ 19 مارس 2020.

وأوضح أنه سيتم مخاطبة النيابة الإدارية بالموعد الجديد، كونها الجهة المشرفة علي الانتخابات من قبل رئيس اللجنة.