بينهم 3 أطفال.. القليوبية تسجل 17 إصابة جديدة بكورونا

أعلن النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، أن القليوبية سجلت الليلة 17 حالة إيجابية بفيروس كورونا، من بينهم 3 أطفال.

وأوضح النائب عن مدينتي قها وطوخ في بيانه اليومي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن من بين الحالات الجديدة موظف عمره 50 سنة، ومقيم بقرية ورورة بمركز بنها، وحالة لربة منزل عمرها 48 سنة، ومقيمة بقرية الدير بمركز طوخ، وسيدة حاصلة على دبلوم، 36 سنة، ومقيمة بشبين القناطر، عامل، 54 سنة، ومقيم ببهادة بالقناطر.

وشملت الحالات أيضًا فني أشعة، 23 سنة، وشارع أبوفراج ترعة الشرقاوية شبرا، وطفلة 9 سنوات، وطفل 5 سنوات، مقيمان بشارع الحجاز ببهتيم، وموظف بالمعاش، 70 سنة، ومقم بعزبة الجبلاوي بشبرا، وعامل، 43 سنة، مقيم بشارع عملية المياه القديمة بالخانكة.

وأشار إلى أن من بين المصابين طبيب عمره 45 سنة، ومقيم بالشارع الجديد بشبرا، و3حالات بربة منزل 40 سنة شارع نور الإسلام الخصوص، وموظف 27 سنة بشارع محمد فكري بالخصوص، وطفلته عامين، وحالة لموظف 36 سنة، ومقيم بالزهويين بشبين، وحالة لسيدة، 51 سنة، ومقيمة بمسطرد.

وأضاف، أن المصابين بينهم عامل عمره 29 سنة، ومقيم بشارع البشير محمد بشبرا، وطالب، 20 سنة، مقيم بشارع رشدي تاني شبرا.