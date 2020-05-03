من الأمومة والطفولة إلى مستشفى.. قصة أول مقر لعزل مصابي كورونا بالشرقية

اجتماعات متتالية خلال الأيام الماضية جمعت بين مسؤولي مديريتي الصحة والتضامن وجمعية الهلال الأحمر بالشرقية، انتهت للاتفاق على تخصيص مبني الأمومة والطفولة بمركز الزقازيق كمستشفى لعزل المصابين بفيروس كورونا.

وبالفعل، انطلق العمل بمقر العزل بداية من أمس، وبدأ في استقبال عدد من المصابين من أبناء المحافظة وخارجها.

"لم نستطع أن نقف مكتوفي الأيدي أمام جائحة كورونا، وإيمانًا بمشاركة المجتمع المدني لحل الأزمات التي تمر بها الدولة، وضعنا مبنى مجمع خدمات الأمومة والطفولة التابع لمديرية التضامن الاجتماعي والذي تم تخصيصه لجمعية الهلال الأحمر تحت تصرف الصحة".. بهذا الكلمات بدأ المستشار إيهاب جودة أمين صندوق جمعية الهلال الأحمر حديثه، مشيرًا إلى أن المجمع كان مخصصًا للجمعية في عام 2019، لتحويله لدار خدمات للمسنين والمغتربين وحضانة وعيادات.

ويضيف، أن إمكانيات المبنى، وعدد طوابقه، واحتوائه على أماكن استراحة، وغرف ملحق بها حمامات مستقلة، جعلته مؤهلًا ليُخصص كمستشفى عزل.

وأوضح أن المبني يتكون من 7 أدوار، ويحتوي علي 65 غرفة إقامة، ويسع لـ130 مريضًا، مشيرًا إلى توفير أجهزة معمل، وأشعة، وعيادة طبية، وأدوية ومستلزمات، ومطعم، وأماكن استراحات مزودة بشاشات تليفزيونية.

وفي السياق نفسه، أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي التنسيق بين جمعيتي "الأورمان" و"مصر الخير" ومؤسسة "بسمة" للإيواء، لتقديم الوجبات الغذائية للمرضى من نزلاء المقر المخصص لعزل حالات مصابي كورونا.

وأوضح محمد كمال الدين الحجاجي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، أنه تم الاتفاق على مساهمة جمعية الأورمان بتقديم كميات من اللحوم، ومساهمة جمعية "مصر الخير" في تقديم كراتين المواد الغذائية الجافة، ومساهمة مؤسسة "بسمة" في إعداد الوجبات الغذائية الخاصة بالمرضي والفريق الطبي المعالج.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار المبادرات الإنسانية التي تقدمها المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية، بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

كما عقد محمد أحمد السيد وكيل المديرية اجتماعًا مع الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والنائب الدكتور محمد حبيب رئيس جمعية الهلال الأحمر بالشرقية، وعضو مجلس النواب، والمستشار إيهاب جودة أمين صندوق جمعية الهلال الأحمر ورئيس جمعية بسمة للإيواء وذلك بدار "بسمة" للايواء لمناقشة الخدمات المشتركة بين مديرية التضامن والصحة والهلال الأحمر ضمن بروتوكول التعاون بينهما لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، ولتعزيز سبل التعاون في التعامل مع الحالات المشتبه إصابتها بالأمراض التنفسية، وتقديم الوجبات الغذائية لها.

وبعد انتهاء الاجتماع تفقد وكيل المديرية المطبخ المعد لتجهيز وجبات الطعام للفرق الطبية، ومرضى الأمراض التنفسية، للاطمئنان علي جودة الوجبات الغذائية المقدمة.