وكيل صحة مطروح: لا صحة لما يتردد حول غلق مستشفى النجيلة للعزل

نفى الدكتور شريف الشناوي وكيل مديرية الصحة بمطروح، ما يتردد حول غلق مستشفى النجيلة للعزل، وعدم استقباله حالات مرضية مصابة بكورونا، بعد إصابة بعض العاملين به بالفيروس.

وقال الشناوي، اليوم، فى تصريحات لـ"الوطن"، إن ما يتردد حول مستشفى النجيلة، عار تماما من الصحة، وإن هذا الكلام إشاعات، والمستشفى يعمل بشكل طبيعي، ويستقبل حالات والعمل يسير بشكل جيد به.

وأضاف أن مستشفى النجيلة، من أفضل مستشفيات العزل، والطاقم الطبي يعمل به مدرب وعلى مستوى عال من الكفاءة.

جدير بالذكر، أن المستشفى أول مستشفى عزل يعمل فى مصر، واستقبل عدد كبير من الحالات المصابة من مختلف جنسيات العالم، من الصين وكندا وأمريكا وفرنسا، بجانب أعداد كبيرة من المصريين.