"الاختيار" الحلقة 14.. تأسيس "شورى عسكري" للجماعة وهجمة جديدة من الجيش

في الحلقة 14 من مسلسل "الاختيار"، خرج أبطال الكتيبة لتشييع جثمان زميلهم الشهيد ياسر، الذي احتضن الإرهابي المفخخ بحزام ناسف بنفسه لينقذهم من الموت، وبعدها دار حديث بين "منسي" وأم الإرهابي الخائن، وأكد لها أن ما فعله ابنها خيانة للوطن ولجيش الوطن.

انتقل الإرهابي "عشماوي" ومن معه لمكان آخر بأمر من الزعيم أبو عبدالله، وأبدى "عشماوي" غضبه واستياءه من اتباعهم الأوامر دون علم أو معرفة، وانفعل عليهم زعيم الجماعة وقال له وللإرهابي عماد: "هل أنتم أفضل من إخوانكم المجاهدين من قبلكم؟ أنتم انضميتوا مؤخرا لينا ولو فاكرين انكم أعلى عشان كنتم ظباط يبقى مكانكم مش هنا"، وانتهى الحديث بينهم بعدم التساؤل مرة أخرى عن سبب تواجدهم في أماكن مختلفة دون فهم.

انتهت أحداث الحلقة بتأسيس الجماعة الإرهابية لمجلس شورى عسكري، وانضم إليهم في أول اجتماع هشام عشماوي، بينما بدأت الكتيبة 103، تنفيذ هجوم على مزرعة للإرهابيين.