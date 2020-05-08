مصممة ملابس "الاختيار": جلست مع أرملة منسي لمعرفة التفاصيل الخاصة به

حقق مسلسل الاختيار للنجم أمير كرارة والمخرج بيتر ميمي نجاحا كبيرا منذ عرض حلقاته الأولى في موسم شهر رمضان الجاري، ونجح فريق عمل المسلسل سواء في الكتابة والإخراج والديكور والتصوير والملابس في خلق صورة واقعية لما حدث في مصر من أحداث منذ عام 2012.

وكان من ضمن العناصر الأساسية في نجاح مسلسل الاختيار ونقل صورة واقعية للمشاهدين عنصر تصميم الملابس الخاصة بشخصيات المسلسل والذي قامت بتصميم ملابس الشخصيات الستايلست ملك ذو الفقار.

وأكدت "ملك"، لـ"الوطن"، أن الاستعداد للعمل في مسلسل الاختيار تطلب منها أن تشاهد كل ما له علاقة بالشهيد المنسي والجماعات الإرهابية سواء صور أو أفلام وثائقية التي توضح كافة التفاصيل.

وأوضحت "ملك" أنها جلست مع السيدة منار سليم أرملة الشهيد أحمد المنسي، التي كشفت لها عن بعض التفاصيل الخاصة بالشهيد المنسي مثل الألوان التي كان يفضل أن يرتديها والإكسسوارات الخاصة به مثل نظارته الشمسية كما شاهدت بعض الصور الشخصية له حتى يتسنى لها أن تخلق صورة واقعية للبطل الشهيد المنسي في المسلسل.

يذكر أن مسلسل الاختيار يسرد قصة شهيد الصاعقة أحمد منسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد على أيدي التكفيريين في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح عام 2017.

والمسلسل من سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، أحمد فؤاد سليم، سارة عادل وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد إمام، أحمد رزق، آسر ياسين، إياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز.