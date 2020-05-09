"الأطباء" تنعى نائب مدير إدارة منيا القمح الصحية بعد وفاته بكورونا

نعت النقابة العامة للأطباء بمزيد من الحزن والأسى الشهيد التاسع، الطبيب أحمد عزت دراز نائب مدير إدارة منيا القمح الصحية للطب الوقائي، والذي وافته المنية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد أثناء عمله.

وأكدت النقابة، أن الشهيد لم يتوان، عن أداء واجبه رغم كبر سنه وإصابته بعدد من الأمراض المزمنة وتواجد في الخطوط الأولى لمكافحة الوباء، مشيرة إلى أنه بذلك يصبح الشهيد التاسع من الأطباء.

ودعت النقابة الله أن يرحم الشهيد واسكنه فسيح جناته والهم اهله الصبر والسلوان، وأن يحفظ جميع الأطباء من أعضاء الفريق الصحي في الصفوف الأمامية وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وكانت قد أعلنت نقابة الأطباء، دعم أسر حالات الوفاة بفيروس كورونا من الأطباء بـ100 ألف جنيه والمصاب بـ20 ألف جنيه، وذلك نظراً للجائحة التي تمر بها البلاد ولما يواجهه الأطباء وباقي أعضاء المهن الطبية من إصابات وأحياناً تصل إلى الوفاة فى مواجهة كورونا.

وقال بيان صادر من النقابة: " تقرر صرف مبلغ خمسون ألف جنيه من إتحاد نقابات المهن الطبية لكل عضو (بشرى – أسنان – صيدلى – بيطرى) يستشهد بسبب الكورونا شريطة أن يكون ممارسا للمهنة داخل الجمهورية، وصرف مبلغ خمسون ألف جنيه من نقابة الأطباء لكل طبيب بشرى يستشهد بسبب الكورونا شريطة ان يكون ممارسا للمهنة داخل الجمهورية".

وتابع: "حيث قرر مجلس نقابة الأطباء وإتحاد نقابات المهن الطبية مايلى:صرف مبلغ عشرين ألف جنيه من إتحاد نقابات المهن الطبية لكل عضو (بشرى– أسنان– صيدلى–بيطرى) يصاب بالكورونا شريطة أن يكون ممارسا للمهنة داخل الجمهورية ويتم حجزه بإحدى مستشفيات العزل".