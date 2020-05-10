إصابة 4 مواطنين بكورونا في السويس

أظهرت نتائج تحاليل المعامل المركزية بوزارة الصحة، إيجابية 4 مسحات لحالات في السويس ظهرت عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وأوضحت مديرية الصحة في السويس، في بيان لها اليوم الأحد، أن نتائج تحاليل الحالات التي جرى حجزها بالعزل في مستشفى الحميات والصدر مساء الجمعة الماضية، وصباح أمس السبت أفادت إصابة 3 مخالطين لحالات إيجابية مؤكدة، وحالة إصابة جديدة، والحالات هي "ن.م" و" ز.م" و"هـ .م" و" أ،ع".

وجرى التنسيق مع وزارة الصحة لتحويل حالات اليوم لمستشفيات الحجر المجاورة، واستكمال الإجراءات الوقائية والتقصي والترصد عن خطوط السير لتلك الحالات ومتابعة المخالطين.