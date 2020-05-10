السكة الحديد: وصول 20 جرارا جديدا من صفقة الـ110 خلال أيام

قال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، إنّه من المخطط وصول الدفعة الثالثة من الجرارات الجديدة وعددها 20 من صفقة الجرارات الأمريكية المتعاقد على تصنيعها وتوريدها مع شركة جنرال إلكتريك إلى ميناء الإسكندرية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف رسلان، لـ"الوطن"، أنّه عقب استلام الدفعة الثالثة سيكون وصل إلى الهيئة نحو 50 جرارا جديدا، وسيتم إرسال باقي الدفعات تباعا.

وأوضح أنّ صفقة الجرارات تشمل شراء 110 جرارا وإعادة تأهيل 81 جرارا، وإجراء الصيانة اللازمة وتوريد قطع الغيار لمدة 15 سنة شاملة الدعم الفني، وتبلغ قيمتها 602 مليون دولار.

ولفت إلى أنّ الهيئة تعمل على تحديث البنية التحتية لمنظوماتها الأساسية، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، موضحا أنّ هناك طفرة كبيرة في السكك الحديدية المصرية منتصف الشهر المقبل.

وأشار إلى أنّ الدفعتين الأولى والثانية للجرارات الجديدة والتي جرى استلامهما والبالغ عددها 30 جرارا دخلت إلى ورش السكة الحديد بالقاهرة، لإدخالها الخدمة في قطاع نقل الركاب بالسكة الحديد، لتحل محل الجرارات القديمة العاملة حاليا، إذ يتم إدخال الجرارات الجديدة الخدمة تباعا لتحل محل الجرارات القديمة.

وأكد أنّ الجرارات الجديدة تعتبر طفرة كبيرة في منظومة الجر، موضحا انّ الهيئة تنفذ حاليا خطة تطوير شاملة لمنظومة السكك الحديدية بتكلفة 150 مليار جنيه، من حيث تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي، وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة.