"عجينة" يواصل هجومه على مستشفى شربين بفيديو جديد.. والأطباء: باحث عن شهرة

واصل النائب إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس، هجومه الحاد على مستشفى شربين العام، وبث فيديو جديد نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وهو داخل غرفة الجبس بالمستشفى ينتقد وجود أثار للجبس بالغرفة.

ونشر النائب هذا الفيديو الجديد بعد حالة الاستهجان الشديدة التى أبدتها نقابة الأطباء "العامة والفرعية بالدقهلية" على بث النائب لفيديو سابق من داخل المستشفى ينتقد فيه الأوضاع بداخلها، وقامت نقابة الأطباء الفرعية بالدقهلية بإرسال مذكرة إلي رئيس مجلس النواب، ووصفت فيها النائب أنه " جاء من غياهب النسيان بحثاً عن شهرة ودعاية لنفسه على حساب من يقدمون أرواحهم فداءً لمرضاهم".

بينما علق إلهامي عجينة علي الفيديو الجديد قائلا: " فيديو جديد يوضح الإهمال داخل مستشفى شربين العام بمحافظة الدقهلية، دائما نسعي لإظهار الحقيقة ومساعدة المواطن، ومساندة الدولة المصرية فى كشف الفساد".

ودخل النائب حجرة الجبس و معه شخص آخر يصوره، وهو ينظر إلى أثار الجبس ويقول "ده أتنظف بقي من أمتي، الكلام ده مينفعش يا دكتور، لما تجي وزيرة الصحة وتقول ده تمام يبقي تمام".

ورد الدكتور:" كل 5 دقائق يدخل مريض، ونشتغل 300 حالة في اليوم، وخليك معايا وشوف عدد الحالات". وواصل النائب تجوله في المستشفى وهو يقول:" الدكاترة بتضرب الناس هنا"، ورفع ورقة وقال:" أنهم كتبوا هذه الورقة وطلبوا من المواطن يشتري العلاج من الخارج".

يذكر أن نقابة أطباء الدقهلية أعلنت رفضها لما قام به النائب من بث فيديو مباشر من داخل المستشفى، واعتبرت ما فعله تدخل في عمل الأطباء، مؤكدين أنه يقومون بواجبهم في تلك المرحلة الحرجة، كما زار الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة المستشفى اليوم، ووجه الشكر لطاقم المستشفى، مؤكدا أنهم الدرع الواقي في هذه الظروف التي تمر بها البلاد.