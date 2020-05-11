بريد الوطن.. أنا مصرى

تحيا مصر.. تحيا مصر

قمر الليل.. نور النهار

مكان وزمان كل عصر

تحيا مصر.. تحيا مصر

عبقرية وحضارة وأنوار

تملأ أيام الزمان بأسرار

تحيا مصر.. تحيا مصر

شامخة.. درة كل عصر

ممسوسين بحبها.. مصر

تحيا مصر.. تحيا مصر

حبيبنا النبى إليها أشار

منها مارية قلبه اختار

تحيا مصر.. تحيا مصر

ليحيا العرب وكل جار

تحيا مصر.. تحيا مصر

الصابرة الصامدة باستبشار

تحيا مصر.. تحيا مصر

جذورها راسخة تنعشها الأمطار

تزمجر فى وجه أى إعصار

تحيا مصر.. تحيا مصر

ليحيا الإسلام فى كل دار

تحيا مصر.. تحيا مصر

لتدق أجراس الكنائس بإصرار

تحيا مصر.. تحيا مصر

لتحيا أفريقيا قاهرة الاستعمار

تحيا مصر.. تحيا مصر

محمد حلمى السلاب

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