بريد الوطن.. أعذب الألحان فى تطوير الميدان

تُعزف الآن أعذب الألحان فى تطوير ميدان التحرير بإرساء مسلة الفرعون رمسيس الثانى ونصب أربع كباش حولها، وكمواطن يطوف كثيراً حول ميدان التحرير أقدم الرؤية التالية: أولاً: عمل غدير مائى حول المسلة يرطب من قسوة الأحجار وحرارة الميدان وفى نفس الوقت رمز تاريخى لحضور نهر النيل العظيم الذى نشأت الحضارة الفرعونية على ضفافه، ثانياً: إنشاء حديقة صغيرة تحيط بالمسلة تزرع بنبات البردى وهو من النباتات المائية المزهرة وهو المكون الرئيسى فى صناعة ورق البردى الذى خلد حضارة الفراعنة بكتابة أحداث تاريخها الزاهر على صفحاته الخالدة. ثالثاً: الضوء، تحتاج المسلة إلى نظام إضاءة ليلى، لكن الميدان يعج بالعديد من العمارات السكنية والشركات والمحلات التى تتميز الإضاءة المنبعثة منها بالفردية والتنافر والعشوائية، لذلك يجب أن يتم عمل نظام إضاءة متكامل للميدان بالتنسيق مع الأضواء العديدة المحيطة به، رابعاً: الصوت، تحتاج المسلة إلى نظام صوتى ينبعث منها لكن الموقع الاستراتيجى لميدان التحرير جعله نقطة التقاء آلاف السيارات يومياً ورغم تزويده بإشارات ضوئية دقيقة وكاميرات مراقبة حساسة لكن البعض يمارس هوايته البغيضة فى الضغط المتوالى على الكلاكس بدون أى مناسبة، لذلك أمامنا فرصة سانحة للحد من ضجيج أبواق السيارات فى محيط المسلة على الأقل بالتطبيق الحازم لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 فى مواده الخاصة بالتلوث السمعى.

وجدان أحمد عزمى

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