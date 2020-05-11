بريد الوطن.. شقة ضمن ذوي الاحتياجات الخاصة

أنا رجل تجاوزت السبعين عاماً، ومريض بالضغط المرتفع، وأعانى من خشونة مزمنة بالمفاصل، ومرض السكرى، وأعول ابنى الشاب المعاق من ذوى الاحتياجات الخاصة، يبلغ من العمر 26 عاماً، ويعانى بدوره من قصور ذهنى نتيجة الإصابة بمتلازمة داون، وأعيش معه ومع أسرتى فى شقة متواضعة للغاية بمنطقة الدرب الأحمر بالقاهرة، وكل أملنا أن ننتقل للإقامة فى شقة من شقق الإسكان الاجتماعى التى تمنحها وزارة الإسكان لذوى الاحتياجات الخاصة، والأولى بالرعاية، لذلك أناشد السيد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان التكرم بمنحنا وحدة سكنية ضمن الوحدات المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، مراعاة لحالتى الصحية، وحالة ابنى المرضية.

محمد إبراهيم عبود - الدرب الأحمر - القاهرة

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