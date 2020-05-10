مشروع قانون يتيح للصحة إلزام المواطنين بارتداء الكمامات

علق الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، على مشروع القانون الموافق عليه بتعديل قانون الاحتياطات الصحية بما يتيح لوزير الصحة إلزام المواطنين بارتداء الكمامات.

وقال العماري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث"، إن القانون المعدل يتيح تلك الآليات للوزارة في حال تطور الوضع الوبائي في مصر بما يتيح اتخاذ إجراءات سريعة تتسق مع تطور الحالة حيث يمكن أن يلزم بالقانون المواطن خارج السكن بارتداء الكمامة.

وأوضح العماري أن جميع النقاشات شملت الآليات الخاصة بالتنفيذ وقبل التنفيذ إتاحه تلك الكمامات وغيرها لافتًا إلى أن اللائحة التنفيذية بعد صدور القانون ستتناول بإسهاب قصة الإتاحة "لأنه من غير المنطقي أن أجبر المواطن على تنفيذ عقوبة والكمامات غير متوفرة وبأسعار مناسبة وهذا أمر سيجري تنفيذه والاتفاق عليه عبر الحكومة"، مشيراً إلى أن بعض الأصوات البرلمانية دعت لتوزيع هذه الكمامات عبر بطاقات التموين.