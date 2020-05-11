"الاتصالات": برنامج "المسئول المحترف" يهدف لمكافحة الفساد

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن برنامج المسئول الحكومى المحترف يهدف إلى النهوض بالموظف مقدم الخدمات الجماهيرية لمستوى لائق من الكفاءة والفاعلية، وكذلك المساهمة فى التغيير الإيجابى للموظف داخل بيئة العمل، وأضاف الوزير، أمس، خلال مشاركته فى افتتاح المرحلة الثالثة من البرنامج، الذى تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالسادس من أكتوبر، أن البرنامج يسعى إلى تنمية المهارات الشخصية والقيادية والعمل الجماعى، علاوة على تنمية مفاهيم الإدارة الحديثة وخدمة العملاء ومكافحة الفساد.

شارك فى المرحلة الثانية من البرنامج، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، ووزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوى، ونائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسى، المهندسة غادة لبيب، ومحافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نورالدين، ومحافظ البحيرة، اللواء هشام آمنة، ومحافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب.

وقالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن برنامج تدريب المسئول الحكومى المحترف الذى تنظمه الأكاديمية بدأ فى 2019 فى أربع محافظات هى القاهرة والإسكندرية والجيزة وبورسعيد، مشيرة إلى أن التجربة كان لها أثر ناجح على الأرض، ومفهوم تقديم الخدمة من الموظف للمواطن باعتبار أن الموظف مسئول مسئولية أولى عن إرضاء المواطن على أداء الحكومة ممثلة فى هذا الموظف. من جانبها قالت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسى، إن التدريب سيكون على مدار 45 يوماً يتلقى المشارك خلالها البرنامج فى الأكاديمية الوطنية للتدريب، ويتم التقديم عن طريق رابط إلكترونى يعلن عنه فى كل محافظة.